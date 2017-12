Maulburg „Stichtagsregelung macht keinen Sinn“

Die Flüchtingsarbeit in Maulburg ist im Umbruch: Spätestens Ende Juni 2018 wird die Gemeinschaftsunterkunft in der alten Alemannenhalle geschlossen.

Maulburg (jab). Zum Ende dieses Jahres schon verabschiedet sich der von der Gemeinde auf eigene Kosten eingestellte Flüchtlings- und Integrationsbeauftragte Armin Zimmermann und tritt eine neue Stelle in Rheinfelden an. Im unmittelbaren Anschluss allerdings bekommt die Gemeinde im Rahmen des landesweit anlaufenden „Pakt für Integration“ einen „Integrationsmanager“, der die Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung begleitet. Dabei stockt die Gemeinde Maulburg die vom Land finanzierte 25-Prozent-Stelle auf das Doppelte auf.

Nach einem knappen Jahr der Flüchtlingsarbeit in Maulburg legte Armin Zimmermann in der Gemeinderatssitzung am Montag einen Bericht vor, der einen Eindruck von der Vielfältigkeit seiner Arbeit gab. Ein wichtiger Teil war die Begleitung von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung, gemeinsam mit der Sozialbetreuung und den Ehrenamtlichen von „Maulburg hilft“. Deutlich wurde in Zimmermanns Bericht aber auch, wie wichtig die Stelle insbesondere in ihrer „Scharnierfunktion“ war und ist – als Bindeglied zwischen den zahlreichen haupt- und ehrenamtlichen Helfern, Behörden und Institutionen, die in die Flüchtlingsbegleitung involviert sind. Die Bilanz Zimmermanns beim Blick auf seine zahllosen Kontakte und Ansprechpartner in und jenseits der Gemeinde fiel rundum positiv aus. Und von Bürgermeister und Gemeinderäten gab es für die ebenso strukturierte wie unkomplizierte Arbeit Zimmermans zum Abschluss seiner Tätigkeit in Maulburg den nachdrücklichsten Dank.

„Pakt für Integration“

Mit dem frisch beschlossenen „Pakt für Integration“ des Landes Baden-Württemberg wendet sich die Flüchtligsarbeit nun verstärkt den Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung zu und bemüht sich hier quasi um Integration auf „fortgeschrittenem Niveau“; angelegt ist das Projekt vorerst auf zwei Jahre. Die Gemeinden hatten die Wahl, ob sie mit den für das „Integrationsmanagement“ zustehenden Fördergeldern auf eigene Faust etwas auf die Beine stellen, oder den Auftrag an den Landkreis übertragen möchte, der die Aufgabe in Kooperation mit der Caritas zentral koordiniert. Wie viele Nachbargemeinden, entschied sich Maulburg für die Organisation auf Landkreisebene. Crux allerdings: Paktmäßig gemanaged (und mit entsprechenden Zuschüssen gefördert) werden nur solche Flüchtlinge, die zwischen 1. Januar 2015 und 29. Februar 2016 nach Baden-Württemberg gekommen sind und zum Stichtag 15. September 2017 in Maulburg in der Anschlussunterbringung lebten. „Diese Stichtagsregelung macht keinen Sinn“, argumentiert nun das Maulburger Rathaus: Schließlich sei die Integration für alle Flüchtlinge von gleicher Bedeutung – egal wann die Person eingereist und erfasst ist. In Maulburg erfüllt nur etwa die Hälfte der Menschen (19) in der Anschlussunterbringung die Stichtags-Bedingung; daraus ergibt sich für die Gemeinde ein Anspruch auf eine 25-Prozent-Stelle in Sachen Integrationsmanagement. Daneben aber gibt es 17 weitere Menschen, die bei der Stichtagsregelung durchs Netz fallen, aber nun mal trotzdem hier leben: „Für diese vom Pakt nicht erfassten Flüchtlinge sowie für die Koordination und Unterstützung der ehrenamtlich Engagierten braucht es weitere 25 Stellenprozente“, argumentierte die Verwaltung in der Sitzung – und rannte damit beim Gemeinderat derart offene Türen ein, dass es keinerlei Diskussion gab und gar beinahe die Abstimmung vergessen worden wäre.

Kosten

Die Aufstockung der Stelle auf 50 Prozent aus eigener Tasche kostet die Gemeinde 18 000 Euro. Das ist immerhin weniger als die 25 000 Euro, die die Gemeinde für ihren Integrationsbeauftragen im laufenden Jahr bezahlte. Weiterer Vorteil: Bei einer halben Stelle ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Maulburg einen „eigenen“ Integrationsmanager bekommt, der speziell für Maulburg zuständig ist. Derzeit leben in der Gemeinschaftsunterkunft in der Alten Alemanenhalle noch 63 Personen aus neun Ländern – gerade halb so viele wie noch zu Beginn des Jahres.