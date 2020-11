Maulburg Stolz auf den eigenen „Nachwuchs“

Vier von ihnen haben bereits eine Weiterbildung aufgenommen und konnten deshalb nicht dabei sein. Die anderen vier wurden von Busch in ein Arbeitsverhältnis übernommen und sind seit ein paar Wochen bereits an ihren neuen Arbeitsplätzen in verschiedenen Abteilungen tätig, teilt das Unternehmen mit.

Insgesamt beschäftigt Busch in Maulburg mehr als 30 Auszubildende und DHBW-Studenten. Jetzt konnte Sami Busch acht von ihnen zum Abschluss der Ausbildungszeit gratulieren. Es sind dies: Evelyn Götz als Technische Produktdesignerin, Tatjana Engel als Industriekauffrau, Florentin Kossek als Industriemechaniker und Sarah Ruch, die BWL-International Business an der DHBW Lörrach studiert hat. Nicht dabei sein konnten Erwin Gutmann (Industriemechaniker), Florin Bulica (Industriekaufmann), Leon Bock (Fachinformatiker) und Tim Illig (dualer Student Wirtschaftsinformatik). Ihnen wurden die Buchpräsente zugeschickt. Sami Busch zeigte sich stolz, dass viele der 750 Mitarbeiter, die derzeit am Standort Maulburg beschäftigt sind, bereits ihre Berufsausbildung bei Busch absolviert haben.