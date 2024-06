Maulburg: Tag der offen Tür im Waldkindergarten

Zahlreiche Kinder und ihre Eltern haben am Tag der offenen Tür des Waldkindergartens „Chirsibaum“ teilgenommen. In lockerer Atmosphäre konnten sich die Besucher über das pädagogische Angebot informieren. Das gesellige Miteinander stand im Vordergrund. Die Kinder sangen zwei Lieder und durften anschließend Bilder malen oder auf einem Barfußpfad unterschiedliche Materialien wie Sägespäne, Stroh, Steine, Gras, Wolle und Sand erspüren. An Riechgläsern konnten Kinder den Duft von Lavendel, Minze, Rosenkraut, Rosmarin, Colakraut und Erde kennen lernen. Außerdem konnten sie in eine Box fassen, ohne zu wissen, was sich darin befindet und eine Samenkugel zusammenrollen. Der Förderverein verkaufte Kuchen und Würstchen.