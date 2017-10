Maulburg Tarifvertrag sichert Arbeitsplätze

Maulburg/Murg. Für die rund 350 Beschäftigten beim Airbag-Hersteller Global Safety Textiles (GST) am Hochrhein gilt erstmals ein rechtsverbindlicher Tarifvertrag. Ziel ist es laut IG Metall, die Standorte Maulburg, Murg und Bad Säckingen zu erhalten, die Beschäftigung langfristig zu sichern und neue Märkte zu erschließen. Dafür soll auch der Standort Hänner wiederbelebt werden. Das seien wesentliche Eckpunkte einer Einigung zwischen der IG Metall Baden-Württemberg und der GST-Geschäftsführung, heißt es in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft. Die IG Metall-Mitglieder hatten dem Tarifvertrag am Montag einstimmig zugestimmt.

„Die Beschäftigten bei GST werden endlich sozial abgesichert und bekommen durch weitreichende Investitionen am Hochrhein eine langfristige Zukunftsperspektive“, kommentierte Marco Sprengler, Geschäftsführer der zuständigen IG Metall Lörrach, das Verhandlungsergebnis. „Das ist ein Riesenerfolg, der ohne den Druck der Kolleginnen und Kollegen nicht möglich gewesen wäre.“

Der Tarifvertrag sieht laut IG Metall vor, die vollstufige Produktion technischer Gewebe in Deutschland zu erhalten und neue Märkte als zusätzliches Standbein aufzubauen. Das können zum Beispiel Transportsäcke für Container sein. Dafür will das Unternehmen laut Gewerkschaft in den Jahren 2018 und 2019 eine halbe Million, beziehungsweise 750 000 Euro investieren. Hinzu sollen Qualifizierungsmaßnahmen für die Beschäftigten kommen, der Standort Hänner soll künftig für die neuen Geschäftsfelder genutzt.

Als personelle Untergrenze am Ende der Tarifvertrags-Laufzeit Dezember 2023 haben sich die Vertragsparteien auf einen Stand von 210 Beschäftigten geeinigt. Im Fall von Kündigungen greift ein Sozialplan, und diese bedürfen der Zustimmung des Betriebsrats, heißt es abschließend.