Maulburg: Tauschen bei Roser

Bitte nichts „Schrottiges“

Auch in den Schränken von Mit-Organisatorin Doris Stächele stapelt sich so einiges, was ihr nicht mehr gefällt, noch nie gefallen hat oder trotz Gefallens schlichtweg unnütz ist, erzählt sie im Gespräch. Sei es die x-te Tortenplatte, sei es die schöne Gläsersammlung, obwohl der Geschirrschrank überquillt, sei es der wollene Mantel, der wie neu, ist, aber farblich einfach nicht zum Typ passt. Aber: Wegschmeißen ist doch viel zu schade.

Thema Nachhaltigkeit

Wichtig ist ihr: „Wir sind kein Flohmarkt!“ Abgegeben werden sollen daher keine getragenen Sachen oder „Schrottiges“, wie Doris Stächele es salopp formuliert. „Es geht um Dinge, die wertig sind und über die sich ein anderer vielleicht sehr freut.“ Das Ganze hat neben der Freude am Tausch natürlich auch einen nachhaltigen Charakter.