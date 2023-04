Maulburg Tennis-Saison in Maulburg startet

Mit Sekt und Salat

Zur Saisoneröffnung am Sonntag mit Sektempfang und Salatbuffet fanden sich 70 Tennisbegeisterte ein. Vertreten waren alle Altersgruppen zwischen einem und 90 Jahren. Besonders erfreulich sei, dass eine große Anzahl von Familien mit Kindern sich neu für den Tennissport begeistern ließ, heißt es in der Mitteilung. So waren neben den Sandplätzen auch die Ballwand und das Minifeld voll ausgelastet.

Schnupperjahr begehrt

Neben den Mitgliedern wagten auch einige Neugierige einen Besuch, um sich nach den Möglichkeiten einer Mitgliedschaft zu erkundigen. Besonders das kostengünstige Schnupperjahr für Einsteiger wird sehr gut angenommen.