Maulburg Testturm und Goldschmuck

Maulburg. Die TuS-Freizeit- und Reisegruppe unternimmt Tagesfahrten nach Pforzheim und auf die schwäbische Alb.

Am Samstag, 9. Juni, geht es in die Goldstadt Pforzheim. Bei einer Stadtrundfahrt und einem -rundgang werden die Teilnehmer vieles sehen und erleben. Eventuell steht auch noch der Besuch im Technikdenkmal Gasometer Pforzheim an. Freizeit wird auch angeboten, damit jeder Teilnehmer die Möglichkeit zum Kauf von Goldschmuck oder einer Uhr hat.

Auf die schwäbische Alb geht es am Freitag, 11. Mai. Nach dem Besuch der neuen Edeka-Fleischfabrik in Rheinstetten war für den TuS klar, dass auch vor Ort eine neue tiergerechte Zucht besucht werden sollte. Aus diesem Grund wird auf der Alb ein Zuchtbetrieb besucht. Danach besichtigen die Teilnehmer der Fahrt einen weiteren Lindenhof-Betrieb. Dort bekommen die Ausflügler einen schwäbischen Eintopf offeriert. Danach steht als absoluter Programmhöhepunkt der Besuch des weltweit höchsten Testturmes für Aufzugsanlagen von Thyssen-Krupp mit der höchsten Besucherplattform Deutschlands an. Doch das ist noch nicht alles, auch das Museum „Die Welt der Kristalle“ wird besucht (mit Führung).

Für beide Fahrten liegen bereits zahlreiche Anmeldungen vor. Weitere Plätze können noch an interessierte Gäste abgegeben werden. Anmeldungen sind umgehend erbeten an Bruno Sahner, Tel. 07622 / 2522, oder Hannelore Breh, Tel. 07622 / 4044.