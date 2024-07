Maulburg: Theater-AG mit tempus fugit

Das Stück

Zum Spielzeitteam von Tempus fugit gehören Lisa Brutschin, Ben Dittmaier und Sonja Mogk. Auf der Bühne standen die Kinder Tessa, Henri, Jakob, Fabian, Julius, Jayden, Marie, Helen, Luana, Ali und Elias. Das Stück „Uria- unbekanntes Universum“ spielt im Jahr 2199. Wegen zahlreicher Naturkatastrophen können die Menschen nicht mehr lange auf der Erde überleben. Deshalb brechen Astronauten in das benachbarte Uria- Sonnensystem auf, um dort nach geeigneten Planeten zu suchen. Während der gefährlichen Reise begegnen sie feindlichen Robotern, gastfreundlichen Außerirdischen und einer tanzenden Banane. Auf einem namenlosen sagenumwobenen Planeten gelangen sie zu der Erkenntnis, dass ihr eigener Planet der perfekte Planet gewesen ist. Deshalb reisen sie durch ein schwarzes Loch in die Vergangenheit um an die Zuschaur im Jahr 2024 zu appellieren, sich besser um die Erde zu kümmern, damit auch in Zukunft noch Menschen darauf leben können.

Die Theater-AG

Die Theater-AG ist für die Kinder kostenlos. Die Gemeinde Maulburg finanziert das Projekt jedes Jahr und wird vom Fritz-Berger-Fond mitunterstützt. Auch im nächsten Jahr versuchen sie wieder eine Theater AG für die Kinder anzubieten.