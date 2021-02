Maulburg Mit dem Heli ins Krankenhaus

Der Kradfahrer war gegen 17 Uhr von Adelhausen in Richtung Maulburg unterwegs, als er in einer Linksbiegung am Ende einer mehr als 100 Meter langen Ölspur ins Rutschen kam und an der Schutzplanke entlangschrammte. Wegen des Verdachts einer Rückenverletzung wurde der Kradfahrer mit einem Helikopter in ein Krankenhaus geflogen, so der Polizeibericht.

Die Landstraße war längere Zeit gesperrt. Der Sachschaden beträgt etwa 8.000 Euro.