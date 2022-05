Im Jahr 2020 Rund 75.500 Menschen an Folgen des Rauchens gestorben

In Deutschland wird so viel geraucht, dass auf jeden Erwachsenen im statistischen Mittel jährlich mehr als 1000 Zigaretten entfallen. Aber der Trend rückläufig - dagegen schießt der Konsum an Tabak für Wasserpfeifen in die Höhe.