Eine Sachbeschädigung an einem schwarzen Audi A 3 wurde der Polizei am Dienstag gegen 18.30 in der Emil-Kuttler-Straße gemeldet. Hier soll ein jüngerer Mann, vermutlich ein Jugendlicher, auf den Audi gestiegen und darauf herumgelaufen sein. Er trug laut Polizei eine rote Jacke und war in Begleitung von weiteren Jugendlichen.