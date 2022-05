Maulburg Über die Gemeinde hinaus geschätzt

Georg Diehl wuchs in Lörrach in den unruhigen Kriegsjahren auf, machte dort am Hans-Thoma-Gymnasium 1950 sein Abitur und studierte anschließend in Freiburg fürs Lehramt an der Volksschule. „Damals musste man Allrounder sein“, sagt Diehl. Ein Volksschullehrer unterrichtete alle Fächer – mit Ausnahme von Handarbeit. Diehl arbeitete als Lehrer in Bad Wimpfen, danach in Maulburg, Steinen, Elbenschwand und Zell im Wiesental. Von 1962 bis 1978 war er an der Friedrich-Ebert-Schule Schopfheim tätig, ehe er bis zum Ruhestand 1991 als Rektor an der Grund- und Hauptschule Fahrnau tätig war.