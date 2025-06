Maulburg: Überfahrtsrecht nicht geklärt

Bauamtsmitarbeiterin Sandra Fluri sagte, das Bauvorhaben sei planungsrechtlich zulässig. Um ein anderes Bauvorhaben zu ermöglichen, müsse der Gemeinderat einen Aufstellungsbeschluss mit einer Veränderungssperre beschließen. Dieses Vorgehen müsse die Verwaltung aber rechtlich prüfen. Fluri: „Und dann müssen wir aktiv planen.“

Thema der Parkplätze

Bürgermeister-Stellvertreter Markus Meßmer (WFM), der die Sitzung des Bauausschusses leitete, weil Bürgermeisterin Jessica Lang verhindert war, sagte, er stimme gegen das Vorhaben, weil erst das Überfahrtsrecht geklärt werden müsse. Rainer Sänger (FW) führte dieses Argument ebenfalls für seine Ablehnung an.

Christian Leszkowski (SPD) befürchtet, dass die Wohnungsbesitzer gar nicht auf den Parkplätzen auf dem Grundstück parken werden, sondern beispielsweise in der Kupfergasse oder am Am Platz. „Wir machen mehr kaputt, als das wir etwas gut machen.“

Stefan Lahann hat sich rechtlich beraten lassen, um zu erfahren, was er zurückweisen kann und was er erdulden muss. Unklar ist auch, wer haftet, wenn „schweres Gerät“ Kinder, die über die kleine Gasse zwischen Hermann-Burte-Straße und Am Platz zur Schule gehen, verletzt