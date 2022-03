Maulburg. Unbekannte haben am Mittwoch, 2. März, gegen 15.50 Uhr einen oder mehrere Mülleimer in der Hauinger Straße in Maulburg angezündet. Die brennenden Mülleimer standen direkt an einer Hausfassade, welche die Holzverkleidung ebenfalls in Brand setzte. Dadurch wurde das Dämmmaterial in der Hauswand angesengt.