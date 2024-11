Maulburg: Und plötzlich braucht man Hilfe

Die Hand beim Sturz gebrochen

Und plötzlich war Land unter bei den Eberles: Monika Eberle stürzte in Schopfheim an einer Stolperfalle und brach sich die rechte Hand. Doch nicht genug damit, das Ehepaar befand sich gerade mitten in einem Umzug, und da hieß es, termingerecht ausräumen und vor allem unzählige Kisten zu packen. Und alles dauerte doppelt so lang, wenn es überhaupt zu bewältigen war.

Retter von Zeitbankplus

In ihrer Not meldete sich Monika Eberle bei der Zeitbankplus Mittleres Wiesental, und binnen eines einzigen Tages wurde ihr Hilfe in Gestalt von drei Mitgliedern zugesagt, die jeweils für zwei Stunden herbeieilten und Geschirr und anderes sorgsam verpackten. Die drei Helfer bekommen die geleisteten Stunden auf ihrem digitalen Zeitkonto bei der Zeitbankplus gutgeschrieben und können mit dieser „Währung“ selbst Hilfe in Anspruch nehmen.