Rassistisches Gedankengut

Hermann Burte, mit bürgerlichem Namen Hermann Strübe, ist am 15. Februar in Maulburg geboren und stammt aus einem protestantischen Elternhaus. Burte besuchte die Kunstgewerbeschule in Karlsruhe, anschließend studierte er an der Karlsruher Kunstakademie. Schon früh fühlte sich Strübe zum Schreiben hingezogen. Sein Bruder Adolf Strübe erhielt eine Professor für Malerei.