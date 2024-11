Unbekannte fischten am Donnerstag gegen 10.50 Uhr unerlaubt mit einer Spinnrute (normale Angel) in der Wiese. Die beiden Männer im Alter von etwa 30 bis 40 Jahren wurden im Bereich des Wasserkraftwerks gesehen. Da aktuell eine Schonzeit für das normale Angeln besteht und nur Fliegenfischen erlaubt ist, sucht das Polizeirevier Schopfheim (Tel. 07622 / 66 69 80) Zeugen, die Hinweise zu den beiden Männern geben können. Beide Männer trugen eine dunkle Oberbekleidung und einer der beiden hatte eine Sporttasche dabei. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.