Maulburg Unfall an der B317 wegen Vorfahrtsmissachtung

Eine 85 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem Mercedes die Hauptstraße in Maulburg und wollte an der Einmündung zur B 317 nach links in Richtung Lörrach einfahren. Hierbei übersah sie eine aus Richtung Lörrach kommenden Renault. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 78-jährige Renault-Fahrerin leicht verletzt wurde. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Die Mercedes-Fahrerin blieb unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro, am Renault etwa 5000 Euro.