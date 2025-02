Ein 73-jähriger Autofahrer geriet am Freitag gegen 18.15 Uhr auf der Bundesstraße 317 in den Gegenverkehr und kollidierte seitlich mit einer 20-jährigen Autofahrerin. Der Mann befuhr die Bundesstraße von Schopfheim kommend, als er in Höhe der Anschlussstelle Maulburg-Mitte vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geriet, wo er seitlich mit dem Auto der entgegenkommenden 20-Jährigen kollidierte. Der 73-Jährige wurde vom Rettungsdienst umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren laut Polizei nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 10 000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.