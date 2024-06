Türkische Wurzeln

Die Unternehmerin wurde am 8. Juni 1934 als Ayhan Gökay in Eskişehir in der Türkei geboren und verbrachte ihre Kindheit und Schulzeit in dem westlich von Ankara gelegenen Ort. Die Nichte des früheren Bürgermeisters von Istanbul, ehemaligen Ministers und türkischen Botschafters in der Schweiz, Fahrettin Kerim Gökay, studierte Zahnmedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Dort lernte sie ihren späteren Mann, den Maschinenbaustudenten Karl Busch, kennen. Gemeinsam gründete sie 1963 in Schopfheim die Dr.-Ing. Karl Busch GmbH, die 1972 nach Maulburg übersiedelte. Heute besteht die Busch Group aus den drei Marken Busch Vacuum Solutions, Pfeiffer Vacuum und centrotherm clean solutions.

Gelebte Partnerschaft

Ayhan Busch leitet das Unternehmen mit ihrem Ehemann und ihren Kindern Ayla, Sami und Kaya Busch. „Mein Mann war das technische Genie, während ich auf der wirtschaftlichen und strategischen Seite des Unternehmens sehr stark war“, erklärt Ayhan Busch. Bereits 1981 unterzeichnete Busch als erstes deutsches Industrieunternehmen einen Kooperationsvertrag für die Produktion in China. Ayhan Busch sorgte für die Vernetzung der Führungskräfte und diskutierte mit ihnen die optimalen Strategien zur Weiterentwicklung des Unternehmens. Alle wichtigen Entscheidungen traf das Ehepaar Busch gemeinsam. Dieses Prinzip ist noch heute das Erfolgsrezept, auf dem die Unternehmensführung der Familie Busch auch in der zweiten Generation beruht.