Maulburg Unverkennbare Einflüsse

Maulburg (gd). Bis zum 2. Februar, jeweils sonntags von 12 bis 17 Uhr, sind in der Kunsthalle Brombach Werke von zwei Kunstschaffenden aus Maulburg und einem Bildhauer aus Friedenweiler zu sehen.

Während der in Friedenweiler wohnende Johannes M. Müller beachtenswerte Skulpturen ausstellt, haben sich die freischaffende Künstlerin Inge Apfelbacher und der Maler Ernst Sutter, beide aus Maulburg, auf Gemälde in verschiedenen Techniken konzentriert. Während bei Inge Apfelbacher besonders Tierbilder faszinieren, hat sich der aus Häg-Ehrsberg stammende und seit einigen Jahren in Maulburg wohnende Ernst Sutter auf verschiedene Themen konzentriert. Seine 23 Exponate sind in Acryl- und Öltechnik geschaffen worden. Ob er nun Objekte wie den Belchen oder eine Waldlichtung, die Sommerzeit oder die Winterzeit als Motiv nimmt, ob eine einsame Birke oder der Ahorn im Herbst zum Thema wird, stets versteht es der heute 83-Jährige, mal naturalistisch, besonders in früheren Werken, oder impressionistisch, ja sogar pointillistisch zu malen. Die Einflüsse eines Monet, Renoir oder Degas sind unverkennbar. In den jüngeren Werken entdeckt man die Beeinflussung durch Seurat, Signac und auch Pissarro. Schließlich hat er sich aber auch vom Expressionismus bis hin zu Vincent van Gogh und Edvard Munch anregen lassen und dennoch seinen eigenen Stil bewahrt.