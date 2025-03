Maulburg: Vater und Tochter Haas stellen aus

Bruno Haas kennt man im Wiesental, seine poetische Malerei ziert Hausfassaden, Wände großer Arbeitgeber der Region, seine Kalender finden sich in vielen Wohnzimmern. Jetzt stellt er im Rathaus der Gemeinde Maulburg aus und nennt seine Ausstellung „Erinnerung an die Zukunft“. Denn hier in der ehemaligen Volksschule in Maulburg ging Bruno Haas zur Schule. Ebenso seine Tochter Nanette, mit der er zum ersten Mal ausstellt. Also auch hier Erinnerungen an eine gemeinsame Zeit, verbunden mit einer neuen Zukunft.