Maulburg: Verwaltung ist für Tempo 30

Wie die Ausgangslage ist

Seitens der Verwaltung wurden in der Vergangenheit immer wieder Vorstöße gemacht und Tempo 30 entlang der L 139 gegenüber der zuständigen Behörde angeregt. Diese Anregungen wurden jedoch regelmäßig seitens des Landratsamts Lörrach abgelehnt, heißt es in der Stellungnahme der Verwaltung. Die letzte Begehung fand im Beisein mit den Vertretern des Landratsamts und der Polizei statt. Das gemeindliche Anliegen, Tempo 30 zur Erhöhung der Verkehrssicherheit an der L 139 zwischen Einmündung „In der Dorfmatt“ bis zum westlichen Kreisverkehr Blostweg/Hauptstraße einzuführen, wurde mit der Begründung abgelehnt, dass im Ortsbereich beidseitig Gehwege vorhanden sind. Eine grundsätzliche Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer sei nicht möglich, da in diesem Bereich keine generelle erhebliche Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit vorliegt. Zudem ist auf Grund der im Durchfahrtsbereich mehrfach vorhandenen scharfen Kurven das Fahren hoher Geschwindigkeiten an vielen Stellen gar nicht möglich.

Eine Geschwindigkeitsreduzierung entlang der L 139 auf 30 Stundenkilometer ist aus Sicht der Verwaltung, insbesondere zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, zwingend erforderlich. Als Grund nennt die Verwaltung den Übergang für Radfahrer vom geplantem Radweg Adelhausen-Maulburg auf den markierten Fahrradstreifen auf der Adelhauser Straße, zudem den Überweg zum Friedhof und den Zugang zum Waldkindergarten. Auch der unübersichtliche Kurvenbereich vor der Bushaltestelle Hermann-Burte-Straße 57 mit querenden Kindern (in Richtung Schule) spricht aus Sicht der Verwaltung für Tempo 30. Bei der Postfiliale gebe es eine Gefährdung durch eine unübersichtliche Stelle und durch das Queren von Kunden der Postfiliale vom gegenüberliegenden Parkplatz an der Köchlinstraße/Riedstraße.