Die Homepage liefert auch Programmhinweise und Öffnungszeiten zur Maiausstellung mit Werken der in Maulburg aufgewachsenen Künstlerin Astrid Eichin. Vernissage ist am Sonntag, 7. Mai, 11 Uhr, in der evangelischen Kirche. An diesem Tag wird erstmals auch der „Maulburger Mantel“ vorgestellt, an dessen Entstehung 150 Einwohner im Alter zwischen drei und 90 Jahren mitgewirkt haben. Die Ausstellung hat bis zum 28. Mai viermal die Woche geöffnet. Jeweils dienstags um 19 Uhr finden begleitende Veranstaltungen statt.