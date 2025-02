Maulburg: Viele nutzen die Briefwahl

Auch das relativ enge Zeitfenster zwischen Bekanntwerden des Wahltermins – Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am 27. Dezember den 20. Deutschen Bundestag aufgelöst – und der eigentlichen Wahl haben die Mitarbeiter im Maulburger Rathaus gemeistert. „Die Kurzfristigkeit war etwas schwierig“, räumt Oswald aber ein. So wurden die Briefwahlunterlagen an die in der Schweiz lebenden Wahlberechtigten auch in der Schweiz auf die Post gebracht.