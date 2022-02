Maulburg Viele Obstbäume sind weg

Bürgermeister Jürgen Multner griff Leszkowskis Aussage auf, wonach Bebauungspläne Pflanzgebote vorsähen. Diese beinhalteten auch Pflanzlisten mit standortgerechten und einheimischen Arten.

Ina Pietschmann (SPD) fragte, wer die neuen Bäume pflanze und sie pflege. Die Pflege der Bäume gewährleisteten die Unternehmen, die sie pflanzten - zumindest für ein Jahr, sagte Multner. Bruno Sahner meldete sich aus dem Zuhörerkreis. Er beklagte den hohen Verlust an Obstbäumen innerhalb der letzten Jahrzehnte. „Die Kirschbäume sind alle weg“, bedauerte er. Sahner bezeichnete den Antrag der Klimaschutz-Gruppe als „sehr gut“ und erinnerte daran, dass das Thema „Bäume“ schon vor drei bis vier Jahren diskutiert wurde. Er forderte die Verwaltung auf, ein Baumkataster zu erstellen. Wiesbaden zum Beispiel habe ein Baumkataster und im übrigen auch ein Baumfällkataster. Er bedauert es, dass man sich von Seiten der Verwaltung so schwer tue mit der Anpflanzung von Bäumen im Gemeindegebiet. „Wir brauchen Bäume in der Zukunft“, mahnte er.

Multner entgegnete ihm, die Gemeinde habe ein Baumkataster. Eine Baumbegehung, die sich Sahner wünscht, habe coronabedingt nicht stattgefunden, bedauerte Multner. Er wies daraufhin, dass es mehr als 700 Bäume entlang von Straßen, Wegen und Plätzen gebe. Multner ergänzte, dass Baumpflanzungen nicht zu Lasten der Landwirtschaft erfolgen dürften. Wenn die Gemeinde also im Zuge eines neuen Baugebietes Bäume an anderer Stelle im Gemeindegebiet pflanzen müsse, dürften Hochstämme nicht auf Flächen errichtet werden, die anschließend von der Landwirtschaft nicht mehr genutzt werden könnten. Hier sei der Kauf von Ökopunkten sinnvoller.

Einstimmig entschied dann der Gemeinderat, dem Antrag der Klimaschutz-Gruppe zuzustimmen. Voraussetzung für die Umsetzung der Wünsche der AG ist, dass ausreichend Ersatzpflanzflächen für zusätzliche Pflanzungen festgelegt werden können. In Zusammenarbeit mit der Klimaschutz-Gruppe werden Alternativstandorte für Ersatzpflanzungen sowie die zu pflanzenden Baumarten festgelegt und dem Gemeinderat zum Beschluss vorgelegt. Fällungen und Neupflanzungen werden mit der Klimaschutzgruppe abgestimmt und im Gemeinderat bekannt gegeben. Die Verwaltung behält sich vor, bei „Gefahr in Verzug“ (wenn etwa ein Baum unmittelbar umzukippen droht) den Baum sofort zu fällen. Zu fällende Bäume sind - sofern standortgerecht - möglichst in gleicher Art zu ersetzen.