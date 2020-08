Maulburg Vielfältiger Einsatz für Schule und Gesellschaft

Der Beruf des Lehrers sei ihm nicht in die Wiege gelegt worden, sagte Gunter Halter bei seiner Verabschiedung als langjähriger Rektor der Wiesentalschule im Jahr 2009. Geboren in St. Georgen, wollte der gelernte Industriekaufmann nach seinem Abitur am Wirtschaftsgymnasium in Villingen etwas ganz anderes studieren: Wirtschaft und Politik. Dass es dann Sport und Deutsch an der Pädagogischen Hochschule in Lörrach wurde, hat auch etwas mit seiner Zeit bei der Bundeswehr zu tun, wo er unterrichten konnte. Bereut hat er es nie, Lehrer geworden zu sein. Dass er mit Kindern gut umgehen kann, zeigte sich schon früh. Seit seinem 14. Lebensjahr war er in der Jugendarbeit tätig.

Nach dem Studium kam Halter an das „Kleine Bildungszentrum“ Steinen. Die Orientierungsstufe in den Klassen fünf und sechs war sein Kind, „Jugend trainiert für Olympia“ übrigens auch. Mit seinen Leichtathleten aus Steinen und Maulburg erreichte er Spitzenergebnisse bis hin zum Bundesfinale in Berlin. Dieser Erfolg war auch ein Ergebnis der Kooperation Schule – Verein, die Halter einrichtete, noch bevor die Aktion offiziell vom Kultusministerium geschaffen wurde. Das Kultusministerium war es auch, das Halter für seine Verdienste um den Schulsport 1991 ehrte.