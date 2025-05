Maulburg: Vom Rühmann-Film bis zur „Forelle“ von Schubert

Nach einer kurzen Umbaupause wurde es dann sehr unterhaltsam: Das namenlose „Doppelquartett“ mit Eberhard Seger, Andreas Brügin, Dieter Klaus, Bernd Kiefer, Gerhard Speck, Rainer Stebner, Fridolf Schindlbeck und Hans-Günter Haschock führte das schwungvolle und makabre „Warte, warte nur ein Weilchen“ auf, mit Hackbeilen in der Hand und Sträflingsmützen auf dem Kopf. Im Text heißt es: „Bald kommt Haarmann auch zu dir mit dem kleinen Hackebeilchen“. Fritz Haarmann war in den zwanziger Jahren ein Serienmörder in Hannover. Das „Warte“-Lied war damals in den deutschen Charts und wurde in Erinnerung an den Mörder umgetextet. Rainer Stebner und Hans-Günter Haschock sangen dann noch „Whiskey in the Jar“, ehe das Doppelquartett die „Barcarole“ von Jacques Offenbach sang und vor allem nachspielten - „in der Form wie wir es verstanden haben“, fügte Dieter Claus hinzu. Da tauchten dann auf einmal zwei Sänger mit durchsichtigen rosa Röcken aus dem Hintergrund auf und zwei Sänger, die ein Pappruderboot trugen, um zu simulieren, das sie in einem Ruderboot über den See schippern. „Wir haben für diese Aufführung viele Ballettstunden genommen“, witzelte Claus. Das Publikum fand diese Einlage äußerst vergnüglich.