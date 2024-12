Maulburg: Von Läusen und Läuten

Anhand historischer Fotografien, Luftaufnahmen sowie alten Plänen konnten die Besucher die Entwicklung des Ortes nachvollziehen. Erinnerungen wurden wach. Beispielsweise an das Hochwasser im Jahre 1953 oder aber an die damals mühsamen Arbeiten in der Landwirtschaft.

Christof Schwald, ein maßgeblicher Motor des Geschichts- und Kulturvereins, begrüßte die Gäste und freute sich über das große Interesse. Dass der „Blick in die Vergangenheit“ in dieser Form möglich sei, das sei Hermann Lovse, Werner Meier und seinem Vater, dem früheren Maulburger Bürgermeister Ernst Schwald, zu verdanken.