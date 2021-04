Maulburg Vorwurf ist „unsachlich und unzutreffend“

In Sachen Bürgerinformation beziehe sich Multner bei den nichtöffentlichen Ratssitzungen lediglich auf das besondere Corona-Jahr 2020. „Auch ein massenhafter Vergleich behandelter Punkte 110 zu 20 hinkt“, kritisiert die BVM, „denn nicht auf die Masse, sondern die Relevanz behandelter Themen kommt es an.“ Betrachte man die Jahre zuvor, sei die Aussage der BVM „absolut korrekt“.

Zur Waldkindergartengruppe räumt die BVM zwar ein, dass diese im Oktober 2020 eröffnet wurde, aber, so die Kritik, weder am geplanten Ort noch in den vorgesehenen Räumlichkeiten. Verzögerungen durch Fehlplanungen hätten die Eltern dazu gezwungen, ihre Kinder mit Privat-Pkws in die Kindergärten benachbarter Gemeinden zu bringen.

Im Hinblick auf den Rat des Bürgermeisters an die Presseverantwortlichen der BVM, sich künftig bei der Verwaltung zu informieren, wird angemerkt, dies sei „absolut nicht zielführend“, wobei als Beispiel auf die „unerwähnten“ 1,9 Millionen Euro Kosten bei der Regenwasserleitung verwiesen wird. Die BVM beziehe ihre Informationen aus den Ratsprotokollen, den Berichten ihrer Gemeinderäte und den Teilnahmen ihrer Mitglieder an den Ratssitzungen. Abschließend heißt es in der Mitteilung, man sei dennoch „jederzeit zu einem vertiefenden Gespräch und einer vorurteilsfreien Diskussion bereit“.