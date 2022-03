Maulburg Waldkindergarten soll um Kleingruppe erweitert werden

Personalsituation soll stabilisiert werden

Lang will die Personalsituation stabilisieren und die Ausbildung der pädagogischen Fachkräfte weiter forcieren. Sie will den Eltern verlässliche Betreuungszeiten anbieten und die Wartelisten obsolet machen. Eine Neuausrichtung der integrativen Hilfen in den Kitas steht für dieses Jahr noch auf der Agenda. Es geht hier um 1,8 Stellen für Heilpädagoginnen.

Bei der Personalgewinnung haben sich keine Änderungen ergeben. Es gebe praktisch keine Kündigungen von Erzieherinnen, so Lang. Personalengpässe ergäben sich durch Schwangerschaften beziehungsweise Krankheitsfälle. Bei Krankheitsfällen stelle sich die Frage, ob und wenn ja, wann die Erzieherinnen wieder in ihre Einrichtung zurückkehren. Das Interesse an einer Arbeit im Waldkindergarten ist groß, eine Beschäftigung in den anderen Einrichtungen ist weniger gefragt. Die Erzieherinnen können sich ihren Arbeitsplatz aussuchen.