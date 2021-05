Der neue Fahrradunterstand ist vom selben Typ wie die bereits vorhandenen Fahrradunterstände, die erhalten bleiben. Der Fahrgastunterstand sieht in etwa so aus wie die neuen Buswartehäuschen an der Hermann-Burte-Straße, die Fahrradboxen entsprechen denen, die man etwa am Bahnhof in Steinen hat. Diese „Bike and Ride“-Box hat in den unteren Fächern auch eine E-Bike-Ladestation. Christian Leszkowski (SPD) sagte, es sei wichtig, dass die Drahtgitter-Sitzelemente Armlehnen bekommen, damit die Senioren sich hoch wuchten können, wenn sie aufstehen wollen.