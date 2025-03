Maulburg: Was die Maulburger Bürger erwartet

Etwa 140 Männer und Frauen kamen zum Bürgerempfang in die Alemannenhalle, darunter waren auch zahlreiche Geehrte. Lang stellte zunächst den Nutzen eines Gemeindeentwicklungskonzeptes heraus. Wenn die Gemeinde ein solches Konzept vorweisen könne, so Lang, „werden nicht nur positive Fördermöglichkeiten für diverse Projekte in Aussicht gestellt, vielmehr sehe ich die Chance und den Vorteil in neuen Denkanstößen für unsere gemeindlichen Vorhaben.“

Sie begrüßte den Bau des Radwegs, der von Adelhausen an der Kreisstraße Richtung Minseln nach Maulburg führt und bis April 2026 fertig gestellt sein soll. „Er wird die Verkehrssicherheit auf dieser kurvenreichen Landstraße erhöhen.“ Im Zuge dieser Maßnahme erfolge auch die Breitbanderschließung bis zu den Aussiedlerhöfen.