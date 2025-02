Maulburg: Was Maulburg braucht – und was nicht

Lastwagen-Verkehr

Angesprochen wurde ein für alle Beteiligten wichtiges Thema, der Lastwagen-Verkehr durch das Dorf. Insgesamt werde die Situation immer dramatischer. Es sei gefährlich, vor allem für die Kinder, die Straße zu überqueren. Zudem, je nach Belastung, zitterten die Häuser. Der Grund, so wurde festgestellt, liege daran, dass einige Lkw-Fahrer die Maut vermeiden wollten. In der Folge fahren einige von der Autobahnausfahrt in Minseln oder vom Feldberg her kommend, durch das Dorf.

Verkehrszählungen

Trotz Verkehrszählung sei schon ewig keine Lösung in Sicht. Einzig, derzeit sei die Verwaltung erneut in der „Schulwegentwicklung“ damit beschäftigt, den Verkehr zu beruhigen.