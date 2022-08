Maulburg Wasser strömt nur langsam ins Becken

Maulburg - Während Kinder und Jugendliche sich noch in den Freibädern vergnügen, bereiten Jan-Ekkehard Maaß und seine Mitarbeiterinnen Susan Junkert und Brigitte Weidner das Hallenbad für die Saisoneröffnung am Montag, 12. September, vor. Seit Montag wird Wasser in das 25 mal zehn Meter große Schwimmerbecken gelassen.

Aus Hochbehälter

Es handelt sich um Trinkwasser, das aus dem Hochbehälter Dinkelberg stammt. „Normal dauert das drei Tage, wegen der großen Wasserknappheit in der Gemeinde dieses Mal eine Woche“, sagt Maaß. Der technische Betriebsleiter des Bades ist wie seine Kolleginnen Fachangestellter für Bädertechnik. Würde man das Wasser schneller in die Becken leiten, würde der Wasserstand am Hochbehälter schnell sinken, erläutert Wassermeister Bernd Reinke auf Anfrage.