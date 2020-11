Maulburg Wegen Corona:Gedenkstunde in kleinem Rahmen

Wunsch nach Frieden

Bürgermeister Jürgen Multner für die Gemeinde, Hans Ruf für den 1912 in Maulburg gegründeten Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes und Karl-Otto Esser für den seit 1948 in Maulburg bestehenden Sozialverband VdK legten am vergangenen Sonntag in Erinnerung an die Opfer der beiden Weltkriege Kränze am Ehrenmal nieder.