Maulburg: Weihnachten mit Bluesrock

Klassiker, Traditionals und Popsongs einmal auf links gedreht. Heraus kommt eine spannende Mischung aus rockig, bluesigen Interpretationen zum mit grooven und singen.

Dazu laden Lena Knobloch (Gesang), Michael Goldschmidt (Gitarre), Dominik Hoyer (Schlagzeug) und Jens Fritz (Hammondorgel) ein. Mit der eigenen Ballade „Lights“ greifen sie auf was ihnen an Weihnachten besonders wichtig ist: Das Zusammensein mit Freunden und geliebten Menschen. Wo könnte man das besser als an einem Konzert? Musik verbindet und macht glücklich, was wünscht man sich mehr an Weihnachten., finden die Musiker.