Maulburg Weil die Welt immer verrückter wird

Maulburg (ib). Vertraut man der Schauspielerin und Kabarettistin Inka Meyer, wird die Welt immer verrückter. Ihre Theaterzöglinge musste sie gruppieren: in Esser von Bio-Äpfeln und Discounter-Äpfeln. Dabei werde das Volk doch ohnehin veräppelt – ein bejubeltes Gastspiel gab die Bayerin im Dorfstübli.

Auftakt der Obst-Debatte von Münchner Eltern, ausgefochten im E-Mail-Kanal, bildete eine „Verfahrensanfrage“, die derart ausuferte, etwa weil sich Ex-Partner beharkten, dass eine Sondersitzung anstand. Und um beim Stichwort zu bleiben: weil Eva und Adam aus dem Paradies „geschmissen“ wurden, verweigern Männer bis heute das Obst. Die Kinderernährung jedenfalls sei ein Riesenthema, sensibler Punkt zudem die Namensgebung. Statt auf einem Spielplatz in Berlin wähne man sich mitten in Bethlehem. Trotz amüsanter Übertreibung verdeutlichte die Protagonistin, dass die Welt sehr wohl verrückter wird. Als die kleine Chantal gefragt wurde, wie sie ihre drei Brüder – allesamt Kevin getauft – unterscheide, hieß es, „natürlich am Nachnamen“. Selbst Großeltern könne man heute vergessen. Statt als Babysitter zu agieren, seien sie hochaktiv, tummeln sich bei Facebook. Mimisch untermauerte Inka Meyer mit signifikantem Gesichtsausdruck: Unterkiefer vorschieben, Lippen zukneifen, vielsagend in die Runde nicken. Herrlich, die Pose. Selbstredend schleppte die Bühnenakteurin den Shakespeare mit, um Unglaubliches vorzulesen - und eigenes hinein zu streuen.

Die komplette Damenriege, Desdemona, Julia und Ophelia, ließ sie antreten, schlüpfte selbst in Rollen. Dabei wurde gleich mal eine Hamlet-Sache geklärt, „wer kann das Blut von meinen Händen nehmen?“. Natürlich Palmolive. Herzhaftes Gegacker, spontane Juchzer und kollektive Heiterkeitsausbrüche zeigte das Publikum. Zahlreich die Weiblichkeit, plus zwei, drei Herren („wenn’s mir zu bunt wird, hol ich‘s Pfefferspray raus“).

Beim Stichwort Lebensgefährte tat sie kund, das Worte stamme von Lebensgefahr ab. Und überhaupt: Einsamkeit von Paaren wäre nur halb so schlimm, wenn nicht immer einer (von beiden) stören würde. Auf alles und jeden scheint die findige Verfasserin des Programms „Kill me Kate“ ihre Sensoren zu richten. Machos und Schachzüge des Weibes, Partnerbörsen im Ländle (www.spätzlebörse.de), Alltag von Freundinnen (Was hat der Kleine? Gemeint sei nicht der Gatte.), die Schwiegermutter (Wie sieht denn dein Bad aus? Meinst du unser Bad?) sowie Berufliches von Frauen.

Der Unterschied von Erzieherinnen und Kfz-Mechanikern? Erstere seien kaputter als jedes Auto. Selbstbewusst wagte sie sich an Reizstoffe: Wen die Kölner Silvesternacht 2016 schockiere, sei noch nicht beim Oktoberfest München gewesen. Und welchen Tipp Frau auf die NASA-Bewerbung erhalte? „Be a Man“. Eine Anfrage an Meyer selbst warf auf, „warum die Unterdrückung der Frau abschaffen?“. 2000 Jahre habe sie sich doch bewährt. Diesem Tenor entsprach der Auftritt, und Dank dafür sandte die viel beklatschte Künstlerin an Annemarie Weber vom Dorfstübli und Hanna Sanner, ehemals Kulturcafé Schopfheim.