Maulburg Weniger Beschallung im nächsten Jahr

In diesem Jahr hätten Klagen über die „Beschallung“ im Aufstellbereich des Umzugs zugenommen. Er habe zur Kenntnis nehmen müssen, dass bei den betroffenen Bürgern die Ursachen für die belästigenden Folgen des Umzugs, wie Lärm und Verunreinigung der Straßen entlang der Umzugsstrecke, einseitig den Taufelsknechten angelastet werden. Dass es sich bei dieser Fasnachtsveranstaltung um eine Pflege heimischen Brauchtums handele, werde nicht mehr akzeptiert. Diese Veränderung der Wahrnehmung der Bürger sei bedauerlich, ergänzte der Bürgermeister, da der Nachtumzug seit Jahrzehnten ein massiver Anziehungspunkt für Maulburg als Gemeinde sei, der Tausende Besucher alljährlich ins Dorf ziehe. Der Bürgermeister plädierte für etwas mehr Toleranz an einem Tag im Jahr, der jetzt nicht zu einer Abwertung dieser Traditionsveranstaltung führen dürfe.

Bei der Hauptversammlung gab der Vorsitzende der Teufelsknechte, Stefan Müller, bekannt, dass der Verein aktuell 29 aktive Mitglieder zählt, dazu kommen vier Anwärter und zehn Kinder.

Rückblick

Marina Knobel, zweite Vorsitzende, gab den Tätigkeitsbericht des Vorstands. Die Saison 2018/19 begann mit dem Ölfde-Ölfde im Maulburger Narrenhüsli. Daran schlossen sich die Besuche und Teilnahmen an verschiedenen Veranstaltungen in der Region an. Die fanden in Eichsel, Schopfheim, Hausen, Rümmingen und Häg-Ehrsberg statt. Am 2. März fand dann der Nachtumzug in Maulburg statt, zu dem die Teufelsknechte 2000 Hästräger in 100 Gruppierungen begrüßen konnten. Daran schlossen sich nahtlos die Aktivitäten der Buurefasnacht an. Marina Knobel bedankte sich bei der Gelegenheit bei allen Mitgliedern, Einrichtungen und Freiwilligen für die starke Unterstützung, ohne die ein solcher Event nicht zu stemmen wäre.

Kasse

Der Kassenbericht von Jürgen Brutschin wies ein Minus aus, da der Verein im vergangenen Jahr ein neues Häs angeschafft hatte. Der Kassenprüfer bestätigte eine einwandfreie Kassenprüfung, so dass die Entlastung einstimmig erteilt werden konnte.

Bei den Wahlen wurden die zweite Vorsitzende Marina Knobel, Schriftführerin Kerstin Karrasch und Jugendwart Maik Geiger in ihren Ämtern bestätigt. Als neue Kassenprüferin wurde Jessica Hummel gewählt.

Ehrungen

Im Anschluss nahm der Vorstand die Ehrungen vor. Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurde Cedric Geiger geehrt. In Abwesenheit ging für 35 Jahre aktive Mitgliedschaft die Ehrung an Willi Schwald. Für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielt Rosemarie Müller einen großen Blumenstrauß. Und für 45 Jahre wurden Remy Schöpflin und Walter Müller mit einem Gutschein beschenkt. Eine besondere Ehrung ging für 33 Jahre Mitgliedschaft an Markus Tscherter, der wegen seines unermüdlichen Einsatzes für die Teufelsknechte zum Ehrenmitglied ernannt wurde.

Remy Schöpflin sagte in seiner kurzen Dankesrede, dass man sich der Beschallungsproblematik im Aufstellbereich wohl bewusst sei. Im kommenden Jahr werde man versuchen, in diesem Bereich auf eine laute Beschallung ganz zu verzichten.

Markus Tscherter informierte, dass er etwas kürzer treten wolle und das Amt des Umzugs-Organisators an jüngere Hände abgebe.