Maulburg: Wer die Alemannenhalle will, muss den Hausmeister zahlen

Die Rechtsgrundlage

Die Verwaltung will, dass zukünftig bei Vermietungen der Alemannenhalle während der Veranstaltung und bis zur Schließung der Halle stets ein Hausmeister anwesend ist. Ausgenommen sind der regelmäßige Sportbetrieb und die Einzelvermietung des Vereinsraums im Obergeschoss und des Foyers. Die Verwaltung beruft sich auf die Versammlungsstättenverordnung laut der der Betreiber (Gemeinde Maulburg) oder ein von ihm beauftragter Veranstaltungsleiter (Hausmeister) bei der Überlassung an Externe ständig anwesend sein muss. Um diese Vorgabe zu erfüllen muss die Verwaltung eine zusätzliche 70 Prozent-Hausmeisterstelle einrichten. Der neue Teilzeit-Hausmeister soll auch die Flüchtlingsunterkünfte technisch betreuen. Er soll überwiegend nachmittags, abends und am Wochenende zum Einsatz kommen. Durch das bisherige Personal ist bereits eine Anwesenheit eines Hausmeisters auf dem Gelände werktags bis 14 Uhr abgedeckt.

Die Kosten

Die zusätzlichen Personalkosten für den Bereich Halle belaufen sich auf circa 21 000 Euro im Jahr.