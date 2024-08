Maulburg: Wie die alten Maulburger einst lebten

Christof Schwald wird Interessierte bei einem historischen Dorfspaziergang am 28. August mitnehmen und anhand von alten Fotografien, eines über 200 Jahre alten Dorfplans und viel eigenem Wissen spannende Maulburger Geschichten auspacken.

Faszinierende Geschichten

Gebäude, Straßen und Brunnen bergen faszinierende Details in sich. Das weiß kaum einer besser als der Hobbyhistoriker. Er ist Vorsitzender des Geschichts- und Kulturvereins und schon lange von Geschichte begeistert. Bereits in den 1980er Jahren schrieb er für unsere Zeitung eine Artikelserie über die Maulburger Vergangenheit. Nun will der gebürtige Maulburger, dessen Wurzeln in der Gemeinde sich bis über 400 Jahre zurückverfolgen lassen, mit seinem ersten Dorfspaziergang alle Bürger auf eine Zeitreise mitnehmen.