Maulburg „Wir machen deren Job“

Maulburg (hp). Aus einer schlichten Bekanntgabe entwickelte sich im Maulburger Gemeinderat in dieser Woche eine Debatte um die Ärzteversorgung.

Bürgermeister Jürgen Multner hatte das Gremium darüber informieren wollen, dass sich die Gemeinde finanziell an einer „interkommunalen Bestandsanalyse der ambulanten medizinischen Versorgungssituation“ beteiligen wird. Weil sich die Kosten um die 4000 Euro bewegen, lag diese Entscheidung im Zuständigkeitsbereich des Bürgermeisters.

Zwar hat der Landkreis Lörrach im vergangenen Jahr eine Studie zur ärztlichen Versorgung im Kreisgebiet vorgelegt, wonach diese insgesamt gut ist. Bei näherer Betrachtung, so Bürgermeister Multner, habe sich gezeigt, dass diese im mittleren Wiesental nicht so gut ist. Deshalb hat die Stadt Schopfheim im Haushalt 2018 Mittel eingestellt, um die Versorgungslage näher zu betrachten. Ein Unternehmen soll nun die medizinische Versorgung von Schopfheim, Hausen, Kleines Wiesental und Maulburg unter die Lupe nehmen und Vorschläge für weitere Schritte ausarbeiten. Betrachtet wird dabei alles, was mit der medizinischen Versorgung zu tun hat. Die Gesamtkosten von rund 53 000 Euro, von denen der Landkreis rund 50 Prozent übernimmt, teilen sich die vier Gemeinden nach dem Verteilerschlüssel „Einwohner“. Dabei würden auf Maulburg rund 4000 Euro an Kosten entfallen.

Mit Blick auf die Ärzteversorgung in Maulburg regte Kurt Greiner (Freie Wähler) an, einer Medizinstudentin beziehungsweise -studenten finanziell unter die Arme greifen, verbunden mit der Auflage, dass diese Person sich verpflichtet, zehn Jahre als Hausarzt in der Gemeinde zu arbeiten. Greiners Fraktionskollege Christof Schwald monierte, dass Geld ausgegeben werde für etwas, das keine kommunale Aufgabe sei. Christian Leszkowski (SPD) missfiel ebenfalls, dass die Kommune einen Job macht, der eigentlich Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigung sei. Bürgermeister Multner sprach von einer Verantwortung, die man gegenüber dem Bürger habe, und dass er nichts unversucht lasse, wieder einen Hausarzt nach Maulburg zu holen. Das Gespräch, das er derzeit führe, sei ergebnisoffen.