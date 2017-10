Maulburg Wohnungen mit Bahnanschluss

Von Harald Pflüger

Wenn auf eine Immobilie die Beschreibung „Verkehrsgünstige Lage“ zutrifft, dann auf das Objekt, dessen Umbau der Gemeinderat am Montagabend zugestimmt hat.

Maulburg. Die Gemeinde Maulburg plant, den erworbenen Bahnhof zu Wohnzwecken umzubauen, am Montagabend stand im Gemeinderat deshalb die Vergabe von Bauleistungen zur Diskussion.

Bahnhof

Bereits im April hatte sich das Gremium auf eine Variante mit einer großen und einer kleinen Wohnung im Erdgeschoss verständigt sowie zwei Wohneinheiten im Dachgeschoss. Laut Architekt Männer stehen in dem Gebäude rund 340 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung. Im Haushalt für das laufende Jahr wurden dafür Mittel in Höhe von 460 000 Euro eingestellt. Dass sich gegenüber der ersten Kostenschätzung nun Mehrkosten ergeben – die Vergabesumme lag bei rund 574 000 Euro – hängt nicht nur mit baulichen Verbesserungen zusammen, sondern auch mit Forderungen des Denkmalsamtes, laut der alle Fenster einheitlich als Holzfenster mit Sprossen und die Eingangstüren in Holz neu herzustellen sind. Neu einzubauende Türen sind im Stil der alten Türen einzubauen. Fensterläden sind zu erhalten und herzurichten, wenn dies möglich ist und die Laden noch alt sind. Neue Fensterläden müssen dem ursprünglichen Stil entsprechen. Darüber hinaus ist die Außenfassade mit Spezialputz zu versehen, so dass das Bahnhofsgebäude in seinen Urzustand versetzt wird. Wie Architekt Männer auf Nachfrage sagte, sind erste Maßnahmen im November geplant, das Gros der Arbeiten wird allerdings erst 2018 erfolgen.

Lettenweg

Apropos Denkmalschutz: Auf die Zuhörerfrage von Erwin Puls nach der Rathausplatzgestaltung sagte Bürgermeister Jürgen Multner, dass die Liegenschaft Lettenweg 2 unter Denkmalschutz gestellt wurde und deshalb nicht abgerissen werden kann. „Wir machen eine Rolle rückwärts“, konstatierte das Gemeindeoberhaupt.

Im Sommer vergangenen Jahres hatte der Gemeinderat noch mit großer Mehrheit für die Erhaltung der historischen Bausubstanz gestimmt – gegen die Stimmen der SPD. Diese hatte damals schon angemerkt, dass der Erhalt der Gebäude den verfügbaren Platz derart einschränke, dass eine sinnvolle Umgestaltung des Areals kaum möglich sei. In einer „fraktionsübergreifenden Klausur“ im Frühjahr hatten sich die Teilnehmer dann doch auf einen Abriss verständigt.

Holzlagerfläche

Ebenfalls auf der Tagesordnung stand die Erweiterung der bestehenden Holzlagerfläche in der Talmatt. Der Antrag wurde nach einer kontroversen Debatte mit sechs zu fünf Stimmen gebilligt (wir berichten noch).