Maulburg Zögerliche Baumpflanzung

Kritik übte der Bürger auch an dem gemeindeeigenen Betriebsgebäude der Regenwasserbehandlungsanlage an der Wiese. Es ist im gleichen Stil wie das Betriebsgebäude des benachbarten Kleinwasserkraftwerks errichtet worden, damit ein einheitliches Bild entsteht, so Bürgermeister Multner auf Nachfrage unserer Zeitung. „Es wird Bestand haben, solange die Regenwasserbehandlungsanlage in Betrieb ist.“ Dem Bürger missfällt das Gebäude sehr und er sprach in diesem Zusammenhang auch von „Naturverschandelung“. Wenigstens ein Satteldach habe das Gebäude verdient, so der Maulburger.

Zu lange war seiner Ansicht auch die Zeitspanne zwischen Spendeneingang und der Pflanzung der Bäume am Floßkanal. „Die Spenden sind bereits im März und April bei der Arbeitsgruppe Dorfverschönerung eingegangen“, so der Bürger. Bürgermeister Multner sagte: „Die Kritik ist berechtigt. Es ist alles sehr langsam gegangen.“ Die Verzögerung ergab sich, weil die „Floßkanal-Bäume“ Bestandteil einer Ausschreibung waren, in der auch die Beschaffung und Pflanzung anderer Bäume vorgesehen war.