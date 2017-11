Maulburg Züchter bei der Bundesschau

Maulburg (gd). Der 1914 gegründete Kaninchenzucht-verein C 126 Maulburg konnte am Samstag und Sonntag mit dem Besuch, auch von befreundeten Züchtern aus dem Elsass, bei seiner Lokalschau sehr zufrieden sein.

Zwar hatten diesmal nur vier Vereinsmitglieder 24 Kaninchen in vier Rassen und Farbenschlägen ausgestellt. Aber die vom Preisrichter Hans-Peter Löffler aus Zell bewerteten Kaninchen entsprachen einem hohen Niveau. So wurde Petra Bühler mit ihren Havanna-Häschen und 383 Punkten Vereinsmeisterin vor Klaus Bühler mit seinen Alaska-Kaninchen und 381,5 Punkten. Knapp dahinter mit 381 Punkten folgte auf dem dritten Platz Eugen Lörracher, der auch die Ausstellung organisiert hatte, mit seinen Marderkaninchen. Beide Pokale für 1:1-Kaninchen und für 1:2-Kaninchen gingen ebenfalls an Petra Bühler, die auch den besten Rammler stellte. Die beste Häsin hatte Klaus Bühler aufzuweisen.

Die eifrigen Vereinsmitglieder in der Küche, hinter der Theke und in der Bedienung hatten eine reichhaltige Auswahl an Speisen und Getränken anzubieten. Außerdem gab es viele schöne Gewinne bei der gut beschickten Tombola.

Vier Kaninchenzuchtvereinsmitglieder werden Anfang Dezember mit ihren Tieren an der Bundesschau in Leipzig dabei sein.