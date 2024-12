Maulburg: Zukunft der Feuerwehr

„Die erforderlichen Mittel für die Beschaffung der Digitalfunkgeräte sowie der LARDIS-Funkbediensysteme sind im Haushaltsplan 2024 als Verpflichtungsermächtigung (Höhe: 50 000 Euro) vorgesehen und für das Haushaltsjahr 2025 eingeplant“, sagte Bürgermeisterin Jessica Lang.

Der Gemeinderat hat auch die Vergabe des Mannschaftstransportwagens (MTW) beschlossen. Mit dem Brandschutzbedarfsplan von 2019 wurde festgelegt, dass ein solches Fahrzeug im kommenden Jahr angeschafft wird. Der MTW dient dem Transport von bis zu neun Feuerwehrmännern. Der Auftrag für den MTW geht an ein Unternehmen aus Wolfach. Der Beschaffungspreis beläuft sich auf 173 753 Euro, wovon 80 021 Euro auf das Fahrgestell (Los 1), 85 732 Euro auf den feuerwehrtechnischen Ausbau (Los 2) und 8 000 Euro auf Projektentwicklungskosten entfallen.

Die Förderung

Die Gemeinde erhält eine Fachförderung Z-Feu in Höhe von 13 000 Euro. In die Haushaltsplanung für 2025 werden 90 000 Euro (für gegebenenfalls An- und Abschlagszahlungen) und in der mittelfristigen Finanzplanung 85 000 Euro eingestellt.