Maulburg: Zukunft der Kinder

Wasserversorgung

Bei der Wasserversorgung ist der Verlust mit 20 221 Euro geringer als erwartet (96 600 Euro). Das liegt an der geringeren Verbandsumlage (-51 290 Euro) und den niedrigeren Stromkosten. Die Maßnahmen in der Kupfergasse und Am Platz kosteten weniger als gedacht, unvorhergesehen war aber die Ausgabe von 113 000 Euro für die Löschwasserversorgung an der Alemannenstraße. Das ordentliche Ergebnis im Kernhaushalt schließt mit einem Fehlbetrag von -153 136 Euro ab. Das Gesamtergebnis beträgt -54 316 Euro; geplant war ein Fehlbetrag von -241 500 Euro.

Kindertagesstätten

Den größten Zuschussbedarf haben die Kindertagesstätten mit 2,6 Millionen Euro, gefolgt von den Schulträgeraufgaben mit 1,117 Mio. Euro. Den größten Zuschussbedarf gab es bei der Kita Wiesental (15 114 Euro pro belegtem Platz). Jeder Hallenbadeintritt wird von der Gemeinde mit 13 Euro bezuschusst.