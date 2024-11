Maulburge: Maulburger Weihnachtsmarkt

Klein, aber fein will sich der weihnachtliche Markt auf dem Rathausplatz präsentieren. Lichterglanz, Buden und Stände, an denen sich die Besucher verköstigen oder nach Geschenken suchen können, werden geboten. Und auch die örtlichen Musikvereine machen mit: So tritt der Männerchor ebenso auf wie der Musikverein. Eine weitere Besonderheit: Die Bürgermeisterin Jessica Lang bietet in stimmungsvollem Ambiente ihre zweite bewegte Bürgersprechstunde an. Ab 17 Uhr können die Marktbesucher quasi unterm Weihnachtsbaum ihre Anliegen vorbringen.