Maulburger Nachtumzug: Nächtlicher Nabel der Narrenwelt

Mit Einbruch der Dunkelheit sammelte sich eine Vielzahl Narren zum traditionellen Nachtumzug, darunter die Maulburger Cliquen der Wintleter Gaischterreiter und Niedertaler an den Verpflegungsständen entlang des Umzugsweges. Hier konnten sie sich noch für den kommenden Auftritt in der bunten, lautstarken und trubeligen Großveranstaltung stärken. An den Verpflegungsstationen, wo Getränke und Bratwürste zu erhalten waren, bildeten sich aufgrund der stattlichen Menge Zuschauer schnell lange Schlangen.