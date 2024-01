Maulburger Reisegruppe: Ein besonderes Erlebnis in Ostdeutschland

Kräuterlikör- Manufaktur

In einer alten Kräuterlikör- Manufaktur fand eine Führung statt. Wie hier nach alter Tradition noch Qualitätslikör hergestellt wurde, war laut Reisegruppe sehr interessant, die Likör-Proben begeisterten und sorgten für Stimmung.

Auf der Rückfahrt wurde unterwegs in einem traditionellen Gasthof das etwas verspätete traditionelle Mittagessen eingenommen, bevor man wieder nach Meißen zurückgekehrt ist. Es erfolgte bei stimmungsvoller Abendstimmung eine Stadtführung in der weihnachtlich geschmückten Stadt, heißt es in der Mitteilung. Ein Besuch des Weihnachtsmarkts, wo die Stände allerdings in verschiedenen Straßen in der ganzen Stadt verteilt waren, und die Klänge der Turmmusikanten auf der beleuchteten Stadtkirche, beendeten den wunderschönen Tag.

Viel Neues in Dresden

Am Sonntag stand dann Dresden auf dem Programm, wo eine Stadtführung über drei Stunden erfolgte. Obwohl die Gruppe schon früher einmal Dresden besucht hatte, sah sie nun viele Neuigkeiten und die hervorragende Führerin, die lustige Beiträge erzählte, sorgte für neue Erlebnisse in der Stadt.

Weihnachtsmarkt besucht

Am Nachmittag wurde in der Freizeit dann der Striezel-Weihnachtsmarkt besucht. Danach erfolgte laut Reisegruppe ein weiteres Erlebnis: Der Besuch des Adventskonzerts im Wallpavillion des Dresdner Zwingers. Das Konzert des Ensemble Opera Classica war etwas Besonderes. Einen gelungenen Abschluss des Tages gab es bei einem gepflegten Abendessen im Gewölbekeller mitten in der Stadt.

Am Montag wurde dann die Heimreise nach dieser wunderschönen Fahrt angetreten, heißt es in der Mitteilung. Die Weihnachtsfahrt wurde wie immer geplant vom Reisemanager der Gruppe Bruno Sahner, heißt es abschließend.